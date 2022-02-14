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    Gaziosmanpaşa'da polis aracı takla attı: 2 polis yaralı

    Gaziosmanpaşa’da dur ihtarına uymayan aracı kovalayan polis aracı, şüphelinin aracına çarparak ters döndü. Kazada 2 polis memuru yaralandı.
    • İHA
    • 14.02.2022 - 23:54
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 00:37
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    Gaziosmanpaşa'da polis aracı takla attı: 2 polis yaralı

    İstanbul Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle Galeri Caddesi üzerinde saat 21.00 sıralarında, cadde üzerinde polis ekipleri şüpheli gördükleri araca dur ihtarında bulundu.

    'DUR' İHTARINA UYMAYINCA KOVALAMACA YAŞANDI

    Polisin ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başlayınca polis ekipleriyle arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında polis aracı, şüpheli araca çarparak durdurmak istedi.

    Gaziosmanpaşa'da polis aracı takla attı: 2 polis yaralı - Video

    POLİS ARACI REFÜJE ÇARPIP TAKLA ATTI

    Aracı kullanan polisin bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu polis otosu refüje çarparak takla attı. Kazada 2 polis memur yaralanırken, şüpheli kişi ya da kişiler aracı olay yerinde bırakarak kaçtı.

    Gaziosmanpaşa da polis aracı takla attı: 2 polis yaralı #1

    YARALI POLİSLER HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralı polisler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Olay yerinden kaçan şüpheli kişi ya da kişileri polis ekiplerinin yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

    Gaziosmanpaşa da polis aracı takla attı: 2 polis yaralı #2

    Gaziosmanpaşa da polis aracı takla attı: 2 polis yaralı #3

    Gaziosmanpaşa da polis aracı takla attı: 2 polis yaralı #4


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