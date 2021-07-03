Gaziosmanpaşa'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Jandarma ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda toplam 8 ton sahte içkiye el koyulurken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziosmanpaşa'da faaliyet gösteren işletmelerden piyasaya sahte içki sürüldüğü bilgisi aldı.

Jandarma ekipleri, sahte içkilerin satışa hazırlanıp piyasaya sürüldüğü adresleri belirledi.

Harekete geçen ekipler belirlenen adrese baskın düzenlendi.

8 TON SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda, ünlü markalar bire bir taklit edilerek üretilmiş ve profesyonel kişilerce Bandrollü Ürün İzleme Sistemi ile yapılacak kontroller ile sahte oldukları tespit edilebilecek şekilde; sahte barkod ve etiketle ambalajlanarak piyasaya sürülmeye hazır hale getirilmiş şişelerdeki 950 litre cin, 5 ton 950 litre viski, bin 100 litre votka olmak üzere toplam 8 ton litre sahte içki bulundu.

2 GÖZALTI

Sahte içkileri piyasaya sürmeye çalışan S.T. ve G.Ş. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan adli makamlara sevk edildi.