Kimliği belirsiz şahıslar, bina önünde oturan 3 kişiye kurşun yağdırdı. Saldırganlar ve saldırıya uğrayanlar olay yerinden kaçarken, kurşunlar park halindeki araçlara isabet etti.

Gaziosmanpaşa’ya bağlı Kazımkarabekir Mahallesi Dr. Gürkan Ceylan Caddesi’ne gelen 2 otomobil ve bir motosikletli şahıs, saat 01.00 sıralarında, bina önünde oturan üç kişiye silahlarla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Hedef alınan üç kişi, mermilerden kendilerini korumak için park halindeki otomobilleri kendilerine kalkan yaptı.

Saldırı sırasında park halindeki 2 otomobile çok sayıda kurşun isabet etti. DHA’nın haberine göre; saldırıya uğrayan 2 kişi, olay yerinden kaçtı.

Saldırıya uğrayan üç kişinin kaçtığı anlar işyerinin kamerası tarafından kaydedildi.

“18'e yakın kurşun izi var”

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Otomobiline kurşun isabet eden Mehmet Baş, "Dün akşam 01.00 sıralarında buradan üç tane araç geçerken birden ateş ediyorlar. Üç kişi benim aracın arkasına saklanıyor. Aracımı kullanmıyordum ve kaskosunu yaptırmamıştım. Bizim hiçbir şeyle alakamız yok. Ateş seslerine aşağıya indiğimde arabam bu haldeydi. Arabamda 18'e yakın kurşun izi var. İçinde ve dışında, arabam şuan kullanılamayacak halde. 50 bin liradan fazla zararım var. " dedi.

Gaziosmanpaşa’da silahlı saldırıda, park halindeki araçlar zarar gördü VİDEO

