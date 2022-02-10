İstanbul Gaziosmapaşa'da 5 kişilik bir grup, kimliği belirsiz kişiler tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi .

Saat 21.30 sıralarında İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa mahallesinde meydana gelen olayda, sokak üzerine sohbet eden 5 kişilik grup kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

SALDIRGANLAR OLAY YERİNDEN KAÇTI

Saldırganlar hızla olay yerinde uzaklaşırken yaralıların yardımına çevredekiler koştu. İlk müdahaleyi yapan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de olay yerinde bulunan yaralıları hastaneye kaldırdı. Olayda yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaydederken 4 kişinin tedavileri devam ediyor. Yaralılardan bir kişinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gaziosmanpaşa Asayiş Büro ekipleri saldırıyı düzenleyen kişileri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı VİDEO























