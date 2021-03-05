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    Gaziosmanpaşa'da taksiye binen şahıslar ile bekçi arasında kovalamaca

    Gaziosmanpaşa'da ticari taksiye binen silahlı 3 şahıs, polis uygulama noktasına gelince taksi şoförüne silah yönelterek polislerden kaçtı.
    • İHA
    • 05.03.2021 - 07:41
    • Güncelleme : 05.03.2021 - 07:48
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    Gaziosmanpaşa'da taksiye binen şahıslar ile bekçi arasında kovalamaca

    İstanbul Gaziosmapaşa Pazaiçi Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Aslan Yozgatlı yönetimindeki ticari taksiye Eyüp Sultan Rami’den binerek Gaziosmanpaşa’ya gitmek istediklerini söyleyen kimliği belirsiz 3 şahıs, polis uygulaması noktasına geldiklerinde taksi şoförüne silah yönelterek uygulamadan kaçtı.

    Uygulama noktasından kaçtıktan sonra şüpheli şahıslar ile bekçiler arasında arasında uzun soluklu kovalamaca başladı.

    Gaziosmanpaşa'da taksiye binen şahıslar ile bekçi arasında kovalamaca İZLE


    BİR SÜRE KAÇMAYA DEVAM ETTİLER

    Ordu Caddesi üzerinde bulunan bekçiler, polislerden kaçan ticari taksiyi görünce aracı durdurmak için tekerleğine birkaç el ateş açtı. Tekerleği patlayan ticari taksi, bir süre kaçmaya devam etti.

    Araç içerisinde bulunan 3 kişi, Eyüpsultan Merkez Mahallesi Bülbüldere Caddesi’ne geldiklerinde hızla otomobilden inerek kayıplara karıştı.

    Olayda taksi şoförü herhangi bir zarar görmezken olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

    Gaziosmanpaşa da taksiye binen şahıslar ile bekçi arasında kovalamaca #1

    ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı

    Polis ekipleri olayın yaşandığı caddeyi çift taraflı trafiğe kapatarak ticari taksi ve çevrede inceleme yaptı.

    Ticari taksi şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete götürürken ekipler kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Gaziosmanpaşa da taksiye binen şahıslar ile bekçi arasında kovalamaca #2

    Gaziosmanpaşa da taksiye binen şahıslar ile bekçi arasında kovalamaca #3

    Gaziosmanpaşa da taksiye binen şahıslar ile bekçi arasında kovalamaca #4

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