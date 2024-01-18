İHA

Dün akşam saat 20.00 sıralarında İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi 1149. Sokak'ta bir inşaatın temelinde hafriyat çalışmaları sırasında toprak kayması meydana gelmişti.

2 bina boşaltıldı, vinçlerle kolonlar desteklendi

Toprak kayması nedeniyle 2 bina arasında boşluk oluşmuştu. Yan yana bulunan 2 bina güvenlik önlemleri çerçevesinde tahliye edilmişti. Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri, toprak kaymasının meydana geldiği binalarda destek çalışmasına başladı. Yönlendirilen 2 vinçle, kolonların bulunduğu noktalardan binalara destek sağlandı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta incelemelerde bulundu

Hafriyat çalışmaları sırasında 2 binada meydana gelen toprak kayması hakkında konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta,şunları söyledi:

Bulunduğumuz bölgedeki inşaatta hafriyat sonrasında bir olumsuzluk yaşandı. Tabii buradaki yapılmakta olan bina tamamen ruhsatına uygun yapı denetiminin kontrolünde her türlü tedbiri alınmış şekliyle devam ederken, yandaki binanın bu çalışmadan etkilendiğini tespit ettik. Binanın altındaki toprak yumuşamasından, toprak sıvılaşmasından ötürü yan binada kaymalar olduğu tespit edildi. Alınan tedbirler sonucunda tabii ki şu anda buranın kontrol altına alınmış olması, akabinde gerekli tedbirlerin alınmasıyla birlikte yandaki binanın oturulabilir hale getirilmesini ümit ediyoruz. Aslında bitişikteki bina da 2006 yılında yapılmış yeni bina ruhsatına uygun statiklerine uygun, radyan temelli bir bina. Normalde binaya baktığımız zaman statik olarak sorun yok. Teknik olarak da problem yok. Ama hafriyat sonrası toprak yumuşamasından, toprak sıvılaşmasından ötürü yandaki binanın etkilenmiş olduğunu tespit ettik. Tüm ilgili arkadaşlarımız, yapı denetimimiz, belediyemizin teknik ekipleri, zemin etütçüler, buradaki yapılan bütün incelemeler sonunda binayı dün akşamdan itibaren sürekli denetim altında, ölçümler alarak tedbirlerle birlikte olumlu hale getirmeye gayret ediyoruz. Müteahhit arkadaşlarımız da burada hızlı bir şekilde hem hafriyata alınan arsamızdaki inşaatı olumlu hale getirmeye hem de yan binayı tedbirlerimizle yaşanabilir hale getirmeye çalışıyoruz. Yan binayla ilgili gerekli bütün analizler, tetkikler, raporlar, performans analizleri yapılarak çok kısa bir şekilde biçimde sonuca gitmiş olacağız.