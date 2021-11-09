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- Gaziosmanpaşa'da yanan otomobili akaryakıt istasyonu çalışanları söndürdü
Gaziosmanpaşa'da yanan otomobili akaryakıt istasyonu çalışanları söndürdü
Akaryakıt istasyonundan çıkacağı sırada alev alan otomobili çalışanlar güçlükle söndürebildi. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.
- DHA
- 09.11.2021 - 09:54
- Güncelleme : 09.11.2021 - 10:26
İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonuna giren otomobil, yakıt aldıktan sonra çıkışa yöneldi.
Otomobil, bir anda alev aldı.
ÇALIŞANLAR SÖNDÜRDÜ
Sürücü ve yanındaki kişi, çevredekilerin uyarısı ile araçtan inerken, yanan araca akaryakıt istasyonun çalışanları yangın tüpleri ile müdahale etti.
Alevler büyümeden, kontrol altına alındı.
O anlar kameraya yansıdı.
Gaziosmanpaşa'da yanan otomobil söndürüldü VİDEO
SON DURAK TAMİRHANE
Kullanılamaz hale gelen otomobil, sahibi, tamirci ve çevredekiler tarafından itilerek yakındaki tamirhaneye götürüldü.