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    Gaziosmanpaşa'da yanan otomobili akaryakıt istasyonu çalışanları söndürdü

    Akaryakıt istasyonundan çıkacağı sırada alev alan otomobili çalışanlar güçlükle söndürebildi. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.
    • DHA
    • 09.11.2021 - 09:54
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 10:26
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    Gaziosmanpaşa'da yanan otomobili akaryakıt istasyonu çalışanları söndürdü

    İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonuna giren otomobil, yakıt aldıktan sonra çıkışa yöneldi.

    Otomobil, bir anda alev aldı.

    ÇALIŞANLAR SÖNDÜRDÜ

    Sürücü ve yanındaki kişi, çevredekilerin uyarısı ile araçtan inerken, yanan araca akaryakıt istasyonun çalışanları yangın tüpleri ile müdahale etti.

    Alevler büyümeden, kontrol altına alındı.

    O anlar kameraya yansıdı.

    Gaziosmanpaşa'da yanan otomobil söndürüldü VİDEO

    Gaziosmanpaşa da yanan otomobili akaryakıt istasyonu çalışanları söndürdü #1

    SON DURAK TAMİRHANE

    Kullanılamaz hale gelen otomobil, sahibi, tamirci ve çevredekiler tarafından itilerek yakındaki tamirhaneye götürüldü.

    Gaziosmanpaşa da yanan otomobili akaryakıt istasyonu çalışanları söndürdü #2

    Gaziosmanpaşa da yanan otomobili akaryakıt istasyonu çalışanları söndürdü #3

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