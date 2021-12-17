3 çocuğunu evde bırakarak markete giden anne, geri döndüğünde evin alevlere teslim olduğunu gördü. Evden güçlükle çıkarılan çocuklardan 2'si hayatını kaybederken 1'i ağır yaralandı.

Gaziosmanpaşa'nın Sarıgöl Mahallesi'nde Ali Öğündür ile imam nikahlı eşi Hazal Usta, Usta'nın ilk evliliğinden olan ikiz çocukları Muhammet- Elif Köken ve şimdiki eşinden olan 1 yaşındaki Mesut Efe Öğündür ile bir gecekonduda yaşıyordu.

EV ALEVLERE TESLİM OLDU

Anne Hazal Usta'nın çocukları evde bırakıp markete gittiği esnada, yangın çıktı.

Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı belirlenen yangında üç çocuk alevlerin içinde kalırken, anne market dönüşünde yangını fark etti.

Dumanları gören Usta'nın yardım çığlıklarının üzerine sokağa dökülen mahalleli, itfaiyeye ihbarda bulundu.

Gaziosmanpaşa'da yangın: 3 kardeşten 2' si öldü VİDEO

ÇOCUKLAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldıktan sonra çocukları almak için eve girdi.

3 kardeş ağır yaralı şekilde evden çıkarılarak mahalle sakinlerinin araçlarıyla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.

2 KARDEŞ KURTULAMADI

Kardeşlerden Muhammet Köken ve Mesut Efe Öğündür burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ağır yaralı olan Elif Köken ise Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.





"ŞU EV ÜÇ ÇOCUĞA TABUT OLDI"

Ölen çocukların halaları İlknur Öğündür olay anını anlattı. Öğündür, "Anneleri, anneme 'Bakkala gidiyorum. Sütle bez alayım' demiş. Zaten bakkal çok yakın hemen şu ileride. Oradan dönene kadar ev küle dönmüş. Konu komşu kapıları, camları kırıp çocukları kurtarmaya çalışmış ama 2 çocuğumuzu yitirdik. Bir çocuğumuz ağır yaralı şu an Bağcılar Devlet Hastanesi'nde yatıyor. Benim kardeşim yakalandı cezaevine girdi. Şu ev de 3 çocuğa tabut oldu" dedi.

48 SAAT ATLATILIRSA ELİF KURTARILACAK

Ailenin yakınlarından Semih Demirkan da, "Çocuklar koltuğun üzerinde yatıyordu. Çocuklardan biri kardeşlerinin yanına gitmiş, onlara sarılmış. Üçü de sarılırken yanmış. Ağır yaralıydılar hastanede can vermişler. Elif var şimdi tedavisi devam eden. Doktorlar ilk 48 saat kritik demiş. 48 saati atlatırsa kurtulacak inşallah" şeklinde konuştu.

Öte yandan baba Ali Öğündür'ün ise cezaevinde olduğu öğrenildi.

































