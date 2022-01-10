Gaziosmanpaşa’da yolun karşısına geçmeye çalışırken öldü

Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Kaza sonrası yaya hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı.

Gece saat 00.00 sıralarında İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi’nde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya, Serkan K. idaresindeki 34 DLL 806 plakalı otomobil çarptı.

İSMİ BELİRLENEMEYEN YAYA HAYATINI KAYBETTİ

Çarpma sonrası yere savrulan yaya yerde hareketsiz kaldı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti.

Ekipler, otomobilin çarptığı yayanın hayatını kaybettiğini tespit etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde çalışma başlattı.

Otomobilin çarptığı yayanın cansız bedeni Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Belediye ekiplerinin yolu temizlenmesinin ardından polis ekipleri yolu açtı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri kaza sonrası otomobilin sürücüsü Serdar K.'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.