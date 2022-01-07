Gaziosmanpaşa'da zincirleme kaza: Araç trafoya çıktı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, park halindeki diğer araçlara çarptı. Bir aracın trafoya çıktığı kazada yaralanan olmadı.

Gaziosmanpaşa'nın Karadeniz Mahallesi'nde, işe gitmek üzere yola koyulan Şaban Kaya'nın kullandığı otomobilin freni patladı.

Kontrolü kaybedilen otomobil, savrularak park halinde bulunan araçlara çarptı.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Otomobillerden biri ise sokak başında bulunan trafonun üstüne çıktı. Kazada yaralanan olmazken otomobillerde hasar oluştu.

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"KAZA BU, OLUR"

Kazaya karışan otomobillerden birinin sahibi İsmail Erdoğdu, "Aracın freni patlamış. Hepsi birbirine vurdu. Telefon trafosuna çarpıyor, geçmiş olsun can kaybı yok. Arabalarda kimse yoktu sabah 07.00'de oldu. En öndeki araç benim, yapacak bir şey yok. Kaza bu olur." şeklinde konuştu.

"TOPLAMDA 5 ARAÇTA HASAR VAR"

Kazaya karışan hafif ticari araç sahibi Recep Sirkeci ise, "Benim arkadaşımın arabası. Kazayı duyduktan sonra olay yerine geldik. Vurarak gelmiş bütün araçları üst üste çıkartmış. Toplamda 5 araçta hasar var, yaralı yok." dedi.











