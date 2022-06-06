Gaziosmanpaşa’da,14 milyon liralık sahte ilaç ele geçirildi

Vücut geliştirmede kullanılan hormon ilaçları ürettiği tespit edilen M.C.’nin, lüks rezidans ile deposuna baskın düzenlendi. Baskında, 14 milyon TL değerinde çok sayıda hormon ilacı ele geçirildi.

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde, M.C. isimli bir şahsın vücut geliştirmede kullanılan steroid ve testosteron türevli hormon ilaçları ürettiği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, şüpheliye ait lüks rezidans dairesi ile bir depoya baskın düzenlendi.

Ele geçirilenler

DHA’nın haberine göre; polis tarafından yapılan aramalarda 14 milyon TL değerinde, farklı markalara ait 26 bin hap, 42 bin ilaç kutusu, 885 bin hologram, 26 bin prospektüs, 110 bin ilaç etiketi ve bu ilaçları paketlemede kullanılan materyaller ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli M.C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.