Çamaşır suyu yapımında kullanılan kimyasal madde deposundan sızan koku nedeniyle 2 kişi zehirlenirken depo, ruhsata aykırı faaliyette bulunduğu gerekçesiyle zabıta ekipleri tarafından kapatıldı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki depoda, çamaşır suyu yapımında da kullanılan 'sodyum hipoklorit' tankında sızıntı meydana geldi.

Sızıntıyla birlikte etrafa yayılan koku ve gazdan etkilenenler hastanelere gönderildi.

2 kişi zehirlendi

Zehirlenen iki kişiden biri tedavisinin ardından taburcu olurken, bir kişinin hala yoğun bakım ünitesinde olduğu öğrenildi.

Zabıta ekiplerince mühürlendi

Sızıntının ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri ve belediyenin çevre mühendisleri alanda inceleme yaptı. İş yerinin, sadece depolama ruhsatı olmasına rağmen alanda satışta yaptığı tespit edildi.

Gaziosmanpaşa'daki çamaşır suyu fabrikası mühürlendi ViDEO

"Ufak çaplı bir infiale sebep oldu"

Ruhsata aykırı faaliyetlerde bulunan iş yeri, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Ayrıca belediye ekipleri sızıntının yaşandığı cadde ve sokaklarda yıkama ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Meydana gelen sızıntı ilgili açıklama yapan Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürü Aslan Öztürk, "Burada ruhsat hilafı tespit edildi. Ruhsatında depolama faaliyetinde bulunabilir ibaresi var. Halkın canını, malını, huzurunu tehdit edecek bir faaliyette bulunması durumunda ruhsatının iptal edileceği, özellikle ruhsatın altında da not olarak düşülmüş. Şu anda da sıkıntılı, tehlikeli bir sızma oldu. Ufak çaplı da bir infiale sebep oldu. Biz de idare olarak burayı mühürleyeceğiz, faaliyetten men edeceğiz, gerekli takibini de yapacağız." dedi.

































