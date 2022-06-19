Gaziosmanpaşa'daki evinin balkonundan düşen oyuncu öldü

Oyuncu Yonca Türkman, 15. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Birçok dizide yer alan oyuncu Yonca Türkman hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre; Türkman, İstanbul Gaziosmanpaşa'da 15. katında oturduğu evinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle düştü.

15. kattan aşağı düştü

Durum, polis ve sağlık ekipleri bildirdi. Sağlık ekipleri Türkman'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı

Türkman'ın evde yalnız olduğu belirtilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.