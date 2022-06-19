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    Gaziosmanpaşa'daki evinin balkonundan düşen oyuncu öldü

    Oyuncu Yonca Türkman, 15. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
    • 19.06.2022 - 15:05
    • Güncelleme : 19.06.2022 - 15:09
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    Gaziosmanpaşa'daki evinin balkonundan düşen oyuncu öldü

    Birçok dizide yer alan oyuncu Yonca Türkman hayatını kaybetti.

    DHA'nın haberine göre; Türkman, İstanbul Gaziosmanpaşa'da 15. katında oturduğu evinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle düştü.

    15. kattan aşağı düştü

    Durum, polis ve sağlık ekipleri bildirdi. Sağlık ekipleri Türkman'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

    Ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı

    Türkman'ın evde yalnız olduğu belirtilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

    Gaziosmanpaşa daki evinin balkonundan düşen oyuncu öldü #1


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