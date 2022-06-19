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- Gaziosmanpaşa'daki evinin balkonundan düşen oyuncu öldü
Gaziosmanpaşa'daki evinin balkonundan düşen oyuncu öldü
Oyuncu Yonca Türkman, 15. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
- 19.06.2022 - 15:05
- Güncelleme : 19.06.2022 - 15:09
Birçok dizide yer alan oyuncu Yonca Türkman hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre; Türkman, İstanbul Gaziosmanpaşa'da 15. katında oturduğu evinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle düştü.
15. kattan aşağı düştü
Durum, polis ve sağlık ekipleri bildirdi. Sağlık ekipleri Türkman'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı
Türkman'ın evde yalnız olduğu belirtilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.