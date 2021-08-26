Evinin olduğu siteye girdiği sırada geri çıkış yapan bir çekicinin altında kalan 75 yaşındaki yaşlı kadın, çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Saat 14.00 sıralarında, İstanbul Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi 795. Sokak'ta bulunan sitede oturan 75 yaşındaki Adalet Akpınar, evine gitmeye çalıştı.

Yaşlı kadın, evinin bulunduğu siteye girdiği sırada, geri geri gelen 34 CYZ 604 plakalı, üzerinde otomobil taşıyan çekicinin altında kaldı.

Olayı gören mahalle sakinleri kadının yardımına koşarak durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

KADINI VATANDAŞLAR KURTARDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahalle sakinlerinin de yardımıyla çekicinin altında kalan kadını bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Gaziosmanpaşa'daki kadın, çekicinin altında kaldı VİDEO

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POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, bacağında kırık olduğu, vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler olduğu tespit edildi. Çekici sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

"SESİ DUYUP KOŞTUK"

Mahalle sakini Engin Ünalan, "Kahvede oturduğumuz sırada, ses duyduk. Koşarak geldik. Bir abla çekicinin altında kalmıştı. Biz de insanlık görevimizi yaptık. Yaklaşık 15 kişi çekiciyi kaldırdık. Muhtemelen bir bacağı kırılmış. Hayati tehlikesi yoktu." dedi.





















