Gazze'de katliam bitmek bilmiyor: Can kaybı 34 bin 97’ye çıktı

İHA
İsrail, Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’de başlattığı saldırılarına aralıksız devam ediyor.
Bölgede İsrail bombardımanı sivilleri hedef alırken, çoğu çoğu çocuk ve kadın binlerce Filistinli yaşama veda ediyor.
Son 24 saatte 48 masum daha öldürüldü
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne son 24 saatte düzenlenen 5 saldırıda 48 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 79 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.
Toplam vefat sayısı 34 bini buldu
Açıklamada ayrıca, 198 gündür devam eden saldırılar nedeniyle can kaybının 34 bin 97’ye, yaralı sayısının ise 76 bin 980’e yükseldiği aktarıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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