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Gazze'de katliam bitmek bilmiyor: Can kaybı 34 bin 97’ye çıktı

Gazze'de katliam bitmek bilmiyor: Can kaybı 34 bin 97’ye çıktı İsrail saldırılarının 7 Ekim tarihinden bu yana devam ettiği Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 97’ye, yaralananların sayısı ise 76 bin 980’e yükseldi.