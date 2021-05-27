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    Gebze'de aracın köpeği ezdiği anlar

    Gebze'de bir araç, yerde yatan köpeği ezdi. O görüntüler anbean kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2021 - 11:37
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 11:55
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    Gebze'de aracın köpeği ezdiği anlar

    Hayvanlara karşı uygulanan şiddetin yanı sıra, bazı sürücüler bilerek ve isteyerek, araçlarla üzerlerinden geçip, onları ezmeye çalışıyor.

    Gebze'de yerde yatan köpeğin üzerinden geçen araç, görenleri hem sinirlendirdi hem üzdü.

    GÖZ GÖRE GÖRE..

    Gebze Tatlıkuyu Mahallesi'nde bir e-ticaret firmasına ait araç, yerde yatan köpeğin üzerinden geçti. O anlar kaydedilirken, sürücünün köpeğe bakmak için araçtan indiği görülüyor.

    DİĞER KÖPEKLER YANINA GELDİ

    Görüntülerin devamında, diğer köpeklerin, yaralanan köpeğin yanına geldiği görüldü. Köpeğin acı içinde kıvrandığı o anlar, görenlerin yüreğini burktu.

    Gebze'de aracın köpeği ezdiği anlar VİDEO

    Gebze de aracın köpeği ezdiği anlar #1

    Gebze de aracın köpeği ezdiği anlar #2

    Gebze de aracın köpeği ezdiği anlar #3

    Gebze de aracın köpeği ezdiği anlar #4

    Gebze de aracın köpeği ezdiği anlar #5

    Gebze de aracın köpeği ezdiği anlar #6

    Gebze de aracın köpeği ezdiği anlar #7

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