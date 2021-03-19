Gebze'de arızalanan otomobil alev alev yandı

Otoyolda seyreden bir otomobilde motorun arızalanması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, araç alevlere teslim oldu.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan Ayşe A. idaresindeki otomobilin motor kısmında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Otomobilinden duman çıktığını gören sürücü, otomobilini güvenli bir yere çekerek durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ YARDIMA KOŞTU

Dumanlar kısa süre içerisinde kendisini alevlere bıraktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede yangının meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın söndürüldü.

MOTOR TAMAMEN YANDI

Otomobilin motor kısmının tamamen yandığı öğrenilirken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.





































