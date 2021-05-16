- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Gebze'de bariyerlere çapan sürücü hayatını kaybetti
Gebze'de bariyerlere çapan sürücü hayatını kaybetti
Gebze'de Mehmet Duran'ın kullandığı araç bariyerlere çarparak takla attı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
- İHA
- 16.05.2021 - 02:46
- Güncelleme : 16.05.2021 - 03:18
TEM Otoyolu yanı Şekerpınar-Gebze Yolu’nda gerçeklesen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet Duran(60), bariyerlere çarparak takla attı.
Otomobile sıkışan sürücü ağır yaralandı.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekileri ihbarı ile olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri geldi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı incelemelerde Mehmet Duran’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni cenaze aracına alınarak otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.