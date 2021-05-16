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    Gebze'de bariyerlere çapan sürücü hayatını kaybetti

    Gebze'de Mehmet Duran'ın kullandığı araç bariyerlere çarparak takla attı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 16.05.2021 - 02:46
    • Güncelleme : 16.05.2021 - 03:18
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    Gebze'de bariyerlere çapan sürücü hayatını kaybetti

    TEM Otoyolu yanı Şekerpınar-Gebze Yolu’nda gerçeklesen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet Duran(60), bariyerlere çarparak takla attı.

    Otomobile sıkışan sürücü ağır yaralandı.

    SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Çevredekileri ihbarı ile olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri geldi.

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı incelemelerde Mehmet Duran’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni cenaze aracına alınarak otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

    Gebze de bariyerlere çapan sürücü hayatını kaybetti #1

    Gebze de bariyerlere çapan sürücü hayatını kaybetti #2

    Gebze de bariyerlere çapan sürücü hayatını kaybetti #3

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