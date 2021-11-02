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- Gebze'de bir iş yerini pompalı tüfekle taradılar
Gebze'de bir iş yerini pompalı tüfekle taradılar
Gebze ilçesinde bir iş yerine pompalı tüfekle dışarıdan açılan ateş sonucu bir kişi başından yaralandı.
- AA
- 02.11.2021 - 02:54
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir oto kaporta ve boyahanesinin otomatik alüminyum kepengine pompalı tüfekle ateş açıldı.
Olay yerine gelen polis, içeride yaralı bir kişi bulunduğunu tespit etti.
POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR
Başına saçma isabet ettiği belirlenen E.G. (35) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.