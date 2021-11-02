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Gebze'de bir iş yerini pompalı tüfekle taradılar

Gebze'de bir iş yerini pompalı tüfekle taradılar

Gebze ilçesinde bir iş yerine pompalı tüfekle dışarıdan açılan ateş sonucu bir kişi başından yaralandı.