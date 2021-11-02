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    Gebze'de bir iş yerini pompalı tüfekle taradılar

    Gebze ilçesinde bir iş yerine pompalı tüfekle dışarıdan açılan ateş sonucu bir kişi başından yaralandı.
    • AA
    • 02.11.2021 - 02:54
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    Gebze'de bir iş yerini pompalı tüfekle taradılar

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir oto kaporta ve boyahanesinin otomatik alüminyum kepengine pompalı tüfekle ateş açıldı.

    Olay yerine gelen polis, içeride yaralı bir kişi bulunduğunu tespit etti.

    POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

    Başına saçma isabet ettiği belirlenen E.G. (35) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Gebze de bir iş yerini pompalı tüfekle taradılar #1

    Gebze de bir iş yerini pompalı tüfekle taradılar #2

    Gebze de bir iş yerini pompalı tüfekle taradılar #3

    Gebze de bir iş yerini pompalı tüfekle taradılar #4

    Gebze de bir iş yerini pompalı tüfekle taradılar #5

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