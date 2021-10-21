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    Gebze'de devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı, sürücü arka camı kırıp kaçtı

    Gebze ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan minibüsün devrildiği kazada 6 kişi yaralandı. Minibüsün sürücüsü ise aracın arka camını kırıp, olay yerinden kaçtı.
    • DHA
    • 21.10.2021 - 00:31
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 00:55
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    Gebze'de devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı, sürücü arka camı kırıp kaçtı

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, saat 20.00 sıralarında İnönü Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 AEH 177 plakalı minibüs, Mustafa Kılıç yönetimindeki 34 ZH 8369 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

    Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi.

    MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

    Bu sırada minibüsün sürücüsü ise aracın arka camını kırıp, araçtan çıkarak kaza yerinden kaçtı.

    Gebze'de devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı, sürücü arka camı kırıp kaçtı VİDEO

    Gebze de devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı, sürücü arka camı kırıp kaçtı #1

    6 KİŞİ YARALANDI

    Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, minibüste yaralanan 6 kişiyi hastaneye kaldırdı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Gebze de devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı, sürücü arka camı kırıp kaçtı #2

    Gebze de devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı, sürücü arka camı kırıp kaçtı #3

    Gebze de devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı, sürücü arka camı kırıp kaçtı #4

    Gebze de devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı, sürücü arka camı kırıp kaçtı #5

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