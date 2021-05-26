Gebze'de kereste fabrikasında yangın meydana geldi

Kocaeli Gebze'de bir kereste fabrikasının lojmanında çıkan yangın kısa sürede fabrikanın büyük kısmını sararken itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir kereste fabrikasında yangın meydana geldi.

Yangın fabrikanın yanında işçilerin kaldığı lojman binasında başladı.

Kısa sürede büyüyen yangın fabrikanın tamamına sıçradı.

YANGIN BİR SAATTE KONTROL ALTINA ALDI

Olay yerine ihbar üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Alevlere müdahale eden ekipler yangını 1 saatlik çalışma sonunda kontrol altına aldı.

LOJMAN KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kereste fabrikasında maddi hasar oluşurken lojman tamamen kullanılamaz hale geldi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.





















