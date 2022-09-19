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    Sakarya'da üniversite kaydından dönen 2 kardeş can verdi

    Sakarya'dan dönüş yolunda kaza yaşanan kazada iki kardeş can verdi, yaşanan kazada 18 yaşındaki Aysun Kaplan'ın üniversite kaydından dönmesi yürek burktu.
    • 19.09.2022 - 16:12
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 16:48
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    Sakarya'da üniversite kaydından dönen 2 kardeş can verdi

    Kuzey Marmara Otoyolu Gebze geçişinde 31 yaşındaki Mustafa Kaplan'ın  idaresindeki otomobil, önünde seyir halinde olan K.Ş. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

    Yaşanan kazada, çarpmanın etkisiyle 18 yaşındaki Aysun Kaplan araçtan dışarı fırladı, hafif ticari araç ise orta refüje çarptı.

    Otomobil 250 metre sürüklendi

    Feci kazada araç, yaklaşık 250 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kaza sonrası aracın hız göstergesinin 170'de takılı kaldığı görüldü.

    Çevredeki sürücüler kazayı ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Sakarya da üniversite kaydından dönen 2 kardeş can verdi #1

    2 kardeş can verdi

    Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, sürücü Mustafa Kaplan ve kız kardeşi Aysun Kaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Arka yolcu kısmında bulunan 56 yaşındaki anne Fatma Kaplan, ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

    Üniversite kaydı için çıktığı yolda can verdi

    İHA'nın haberine göre, 2 can alan feci olayda 18 yaşındaki Aysun'un Sakarya'da üniversite kazandığı, ailesiyle birlikte Gebze'den Sakarya'ya yurt kaydı için gittiği, kazanın da dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

    Sakarya da üniversite kaydından dönen 2 kardeş can verdi #2


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