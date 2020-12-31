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    Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı'nı kurşunlayanın da Gelecek Partili olduğu ortaya çıktı

    Bayraklı ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik'in aracını kurşunlayan şüpheli yakalandı
    • İHA
    • 31.12.2020 - 01:41
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 08:46
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    Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı'nı kurşunlayanın da Gelecek Partili olduğu ortaya çıktı

    İzmir'in Bayraklı ilçesinde saat 22.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Onur Mahallesi çıkışında meydana gelen olayda, Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik, esnaf ziyaretinin ardından evine giderken, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından otomobiline ateş açıldı.

    Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen kişi veya kişiler olayın ardından kayıplara karıştı.

    Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı nı kurşunlayanın da Gelecek Partili olduğu ortaya çıktı #1

    YARA ALMADAN KURTULDU

    Olayı herhangi bir yara almadan atlatan İşçilik, durumu polise ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlatırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede incelemede bulundu.

    Yapılan incelemelerde, İşçilik'in aracına 4 kurşunun isabet ettiği belirlendi.

    Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı nı kurşunlayanın da Gelecek Partili olduğu ortaya çıktı #2

    TİTİZ ÇALIŞMA SONUCU YAKALANDI

    Öte yandan Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik'in ifadesine göre, olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin beyaz bir otomobil ile olay yerinden kaçtıkları öğrenildi.

    İfade üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, çevreyolu üzerinde bulunan kameraları incelemeye alarak, saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı nı kurşunlayanın da Gelecek Partili olduğu ortaya çıktı #3

    GELECEK PARTİSİ İL BAŞKAN YARDIMCISININ KARDEŞİ ÇIKTI

    Silahlı saldırının şüphelisi, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Şüpheli M.T.’nin, Gelecek Partisi'nin başka bir il başkan yardımcısının kardeşi olduğu öğrenildi. M.T.’nin aracında yapılan aramada saldırıda kullanılan 7.65 çapında tabanca ele geçirildi.
    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı nı kurşunlayanın da Gelecek Partili olduğu ortaya çıktı #4

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