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    Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını

    Ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için ekipler tarafından, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
    • AA
    • 06.07.2020 - 16:40
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    Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını #1

    Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

    Kısa sürede büyüyen ve dumanları Çanakkale kent merkezi ile yarımadanın büyük bölümünden görülen yangının söndürülmesi için bölgeye ekipler sevk edildi.

    Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi, şehitliklerden uzak alanda etkili olan alevleri kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

    Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını

    Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını #2

    Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını #3

    Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını #4

    Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını #5

    Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını #6

    Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını #7

    Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını #8

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