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    Gelibolu'da yeniden orman yangını çıktı

    Ekipler, yangını söndürmek için karadan ve havadan harekete geçti.
    • İHA
    • 15.09.2020 - 16:11
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    Gelibolu'da yeniden orman yangını çıktı

    Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde orman yangını çıktı.

    Alevler, Kavakköy beldesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda yayılmaya başladı.

    Dumanları gören vatandaşlar, durumu ALO 177 Oman Yangını İhbar Hattı'na bildirdi.

    GELİBOLU'DA YANGIN

    Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan müdahale ediyor.

    Çanakkale Gelibolu'da yeniden orman yangını çıktı ViDEO



    Gelibolu da yeniden orman yangını çıktı #1

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