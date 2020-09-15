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- Gelibolu'da yeniden orman yangını çıktı
Gelibolu'da yeniden orman yangını çıktı
Ekipler, yangını söndürmek için karadan ve havadan harekete geçti.
- İHA
- 15.09.2020 - 16:11
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde orman yangını çıktı.
Alevler, Kavakköy beldesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda yayılmaya başladı.
Dumanları gören vatandaşlar, durumu ALO 177 Oman Yangını İhbar Hattı'na bildirdi.
GELİBOLU'DA YANGIN
Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan müdahale ediyor.
Çanakkale Gelibolu'da yeniden orman yangını çıktı ViDEO