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- Gemlik Körfezi'nde 3 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu
Gemlik Körfezi'nde 3 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu
Denize açıldıktan sonra alabora olan teknedeki 3 kişi, cankurtaran ekibi tarafından kurtarılarak kıyıya getirildi.
- AA
- 08.09.2020 - 14:30
Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Kumla Mahallesi'nde bulunan sahilden Gemlik Körfezi'ne açılan 3 kişinin bulunduğu tekne, su almaya başlayarak bir süre sonra alabora oldu.
Teknedeki kişiler ise panikle suya atladı.
CANKURTARAN EKİBİ KURTARDI
Kıyıdan teknenin dalgalanıp sulara gömülmeye başladığını gören Gemlik Belediyesi Cankurtaran Ekibi ise hemen bölgeye ulaştı. Tekneye tutunan kişileri kurtarıp sahile getiren ekip, tekneyi de kıyıya çıkardı.
Söz konusu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kurtarma operasyonu, cankurtaran ekibi tarafından görüntülendi.
Gemlik Körfezi'nde 3 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu ViDEO