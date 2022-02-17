Euro
15.52
0.27%
Dolar
13.63
0.22%
Altın
826.47
0.97%
Borsa
2058
0.80%
Bitcoin
591.214
-1.46%
BTXN Coin
37.60
-0.66%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Gemlik'te çöken duvarlar için aylardır çalışma başlatılmadı

    Gemlik halkı, belediyenin şikayetler üzerine iş programına aldığını aylar önce duyurduğu sahil şeridi için çalışmalara başlamamasına tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 15:16
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 15:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gemlik'te çöken duvarlar için aylardır çalışma başlatılmadı

    Bursa'nın Gemlik ilçesinde, sahil şeridindeki duvar ve beton bloklar dalgalar nedeniyle çöktü.

    Kötü görüntü ve teklikeli durum nedeniyle vatandaşlar, CİMER üzerinden yetkililerden yardım istedi.

    VALİLİK BELEDİYEYE İLETTİ

    Söz konusu başvuru incelendi ve Bursa Valiliği üzerinden Gemlik Belediyesi'ne iletildi.

    İŞ PLANINA ALINDI

    Belediye, başvuruya 22 Eylül 2021'de yazılı bir cevap yazarak konunun incelendiği ve iş planına alındığını bildirdi.

    ÇALIŞMA BAŞLATILMADI

    Tüm bu sürecin ardından üzerinden aylar geçmesine rağmen bölgede herhangi bir çalışma başlatılmadı.

    Şikayetlerin adresine ulaştığından haberdar olan Gemik halkı ise programa alınamasına rağmen yetkililerin duruma müdahale etmemesine tepki gösterdi.

    Gemlikliler, yaşanan olumsuzlukların ortadan kaldırılması için yetkililerden yardım bekliyor.

    Gemlik te çöken duvarlar için aylardır çalışma başlatılmadı #1

    Gemlik te çöken duvarlar için aylardır çalışma başlatılmadı #2

    Gemlik te çöken duvarlar için aylardır çalışma başlatılmadı #3

    Gemlik te çöken duvarlar için aylardır çalışma başlatılmadı #4

     

    Gemlik te çöken duvarlar için aylardır çalışma başlatılmadı #5

    Gemlik te çöken duvarlar için aylardır çalışma başlatılmadı #6


    İlginizi Çekebilir

    Şans Topu 16 Şubat 2022 sonuçları: MPİ Şans Topu bilet sorgulama ekranı
    Yaşam

    Şans Topu 16 Şubat 2022 sonuçları: MPİ Şans Topu bilet sorgulama ekranı

    İstanbul'daki sahte hemşire hakkında yakalama kararı
    3. Sayfa

    İstanbul'daki sahte hemşire hakkında yakalama kararı

    Kripto kazançlarını otomatik elde edin
    Btcrobo

    Kripto kazançlarını otomatik elde edin

    Görüş Bildir