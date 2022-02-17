Gemlik'te çöken duvarlar için aylardır çalışma başlatılmadı

Gemlik halkı, belediyenin şikayetler üzerine iş programına aldığını aylar önce duyurduğu sahil şeridi için çalışmalara başlamamasına tepki gösterdi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, sahil şeridindeki duvar ve beton bloklar dalgalar nedeniyle çöktü.

Kötü görüntü ve teklikeli durum nedeniyle vatandaşlar, CİMER üzerinden yetkililerden yardım istedi.

VALİLİK BELEDİYEYE İLETTİ

Söz konusu başvuru incelendi ve Bursa Valiliği üzerinden Gemlik Belediyesi'ne iletildi.

İŞ PLANINA ALINDI

Belediye, başvuruya 22 Eylül 2021'de yazılı bir cevap yazarak konunun incelendiği ve iş planına alındığını bildirdi.

ÇALIŞMA BAŞLATILMADI

Tüm bu sürecin ardından üzerinden aylar geçmesine rağmen bölgede herhangi bir çalışma başlatılmadı.

Şikayetlerin adresine ulaştığından haberdar olan Gemik halkı ise programa alınamasına rağmen yetkililerin duruma müdahale etmemesine tepki gösterdi.

Gemlikliler, yaşanan olumsuzlukların ortadan kaldırılması için yetkililerden yardım bekliyor.