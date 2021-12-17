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- Gemlik’te fabrika işçilerini taşıyan minibüs köprü inşaatına uçtu
Gemlik’te fabrika işçilerini taşıyan minibüs köprü inşaatına uçtu
Bursa Gemlik'te meydana gelen kazada fabrika işçilerinin taşıyan minibüs, yapımı devam eden köprüden uçarken, kazada 5 işçi yaralandı.
- İHA
- 17.12.2021 - 04:30
Çukurbahçe mevkiinde Yazaki firmasının gece vardiyası işçilerini taşıyan servis minibüsü yapımı devam eden köprü inşaatına uçtu.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaralılar minibüsten çıkartıldı.
YARALILARIN DURUMU İYİ
112 acil ambulansı ile Gemlik devlet hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.