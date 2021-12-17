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    Gemlik’te fabrika işçilerini taşıyan minibüs köprü inşaatına uçtu

    Bursa Gemlik'te meydana gelen kazada fabrika işçilerinin taşıyan minibüs, yapımı devam eden köprüden uçarken, kazada 5 işçi yaralandı.
    • İHA
    • 17.12.2021 - 04:30
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    Gemlik’te fabrika işçilerini taşıyan minibüs köprü inşaatına uçtu

    Çukurbahçe mevkiinde Yazaki firmasının gece vardiyası işçilerini taşıyan servis minibüsü yapımı devam eden köprü inşaatına uçtu.

    5 KİŞİ YARALANDI

    Kazada 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaralılar minibüsten çıkartıldı.

    Gemlik’te fabrika işçilerini taşıyan minibüs köprü inşaatına uçtu #1

    YARALILARIN DURUMU İYİ

    112 acil ambulansı ile Gemlik devlet hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

    Gemlik’te fabrika işçilerini taşıyan minibüs köprü inşaatına uçtu #2

    Gemlik’te fabrika işçilerini taşıyan minibüs köprü inşaatına uçtu #3

    Gemlik’te fabrika işçilerini taşıyan minibüs köprü inşaatına uçtu #4

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