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    Genç çift, bir gün önce aldıkları otomobilde can verdi

    Adana'da yeni aldıkları otomobil ile gezmeye çıkan Çağrı ve Gizem Cesur çifti, trafik kazasında hayatlarını kaybetti.
    • DHA
    • 09.06.2020 - 04:01
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    Genç çift, bir gün önce aldıkları otomobilde can verdi

     

    Ceyhan-Yumurtalık Karayolu'nda, Yumurtalık'tan Ceyhan'a istikametine seyir halindeki Çağrı Cesur(32) yönetimindeki 59 AAV 341 plakalı otomobil, Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu bağlantı kavşağından ana yola çıkan Rauf K.'nın kullandığı 77 AZ 636 plakalı TIR'ın altına girdi.

    SIKIŞAN ÇİFTİ ÇIKARMAK İÇİN UĞRAŞTILAR

    Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, kaza yerinde çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de araçta sıkışan çifti çıkartmak için yoğun çaba sarf etti.

    CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

    Uzun süren çaba sonunda çıkartılan çiftin öldüğü belirlenirken, TIR sürücüsü Rauf K. ise gözaltına alındı.

    GECE GEZMESİNE ÇIKMIŞLARDI

    Hayatını kaybeden Cesur çiftinin, çocuklarını bir yakınına bırakıp, dün aldıkları otomobil ile gece gezmesine çıktığı öğrenildi. Genç çiftin cansız bedenleri, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

    Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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