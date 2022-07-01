Tekirdağ'da genç kadın, tartıştığı eski nişanlısını bıçakla öldürdü

Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde Selim Aydın isimli kişi, tartıştığı eski nişanlısı Nurcan O. (30) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Saat 16.00 sıralarında Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Cedit Alipaşa Mahallesi Enis Sülün Caddesi üzerindeki Selim Aydın'ın evinde meydana gelen olayda Nurcan O., anlaşmazlık yaşadığı nişanlısı Selim Aydın'dan bir süre önce ayrıldı.

Bıçakla yaralayıp evden kaçtı

Aydın, bugün, kendisini terk eden Nurcan O.'yu konuşmak için evine davet etti. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Nurcan O., mutfaktan aldığı bıçakla Aydın'ı yaralayıp, evden kaçtı.

Hayatını kaybetti

Kendi evine giden Nurcan O.'nun durumu ağabeyi M.O.'ya anlatması üzerine ağabeyi hemen Selim Aydın'ın evine gitti. M.O., ağır yaralı halde bulduğu Aydın'ı kendi aracı ile Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Aydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

DHA'nın haberine göre polis, Nurcan O.'yu gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.













