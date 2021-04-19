- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Genç savcı Sultan Beyza Boyalı, koronaya yenildi
Genç savcı Sultan Beyza Boyalı, koronaya yenildi
- İHA
- 19.04.2021 - 09:48
- Güncelleme : 19.04.2021 - 10:02
2019 yılında ilk görev yeri olan Doğanşehir ilçesinde Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan Sultan Beyza Boyalı, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
Tedavisine memleketi olan Konya'daki Meram Tıp Fakültesi Hematoloji Bölümü’nde devam edilen genç savcıya, PCR testi yapıldı.
Sonucun pozitif çıkması üzerine Savcı Boyalı, yoğun bakım servisine alındı.
VİRÜSE YENİK DÜŞTÜ
Ancak durumu ağırlaşan Boyalı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç savcının ölümü sevenlerini ve yargı dünyasını yasa boğarken, cenazenin 19 Nisan Pazartesi günü Hacı Veys Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Konya Üçler Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.
Boyalı'nın vefatı sonrası Doğanşehir ilçesinde de birçok vatandaş sosyal medyada taziyelerini iletti.