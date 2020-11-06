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    Girersun'da sağanak, yol ve iş makinelerini devirdi

    Sağanak nedeniyle debisi yükselen dereler, yol ve iş makinelerine zarar verdi. Yola sürüklenen molozlar nedeniyle, yol ulaşıma kapandı.
    • AA
    • 06.11.2020 - 13:48
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    Girersun'da sağanak, yol ve iş makinelerini devirdi

    Giresun'da  22 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde menfezin çöktüğü Tirebolu-Doğankent kara yolunun 12. kilometresinde yapılan çalışmalarda kullanılan park halindeki bir kamyon Mursal deresinin yükselmesiyle sürüklendi.

    Aynı yerde bir iş makinesi de zarar gördü.

    Sağanak sonucu Yağlıdere-Alucra kara yolunun Yeşilpınar mevkisi derenin yola sürüklediği molozlar nedeniyle ulaşıma kapandı.

    ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

    Yolun ulaşıma açılması için Karayolları ve DSİ ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

    Espiye ilçesinde ise Ericek köy yolu da derenin taşması sonucu ulaşıma kapandı.

    Giresun İl Özel İdaresi ekipleri yolu ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor.

    Girersun da sağanak, yol ve iş makinelerini devirdi #1

    Girersun da sağanak, yol ve iş makinelerini devirdi #2

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