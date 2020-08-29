Giresun Dereli'de yıkıma neden olan selin başlama anı

Giresun Dereli'de yıkıma neden olan selin başlama anı

Kentte 10 kişinin hayatını kaybettiği selin başlama anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Giresun'da 22 Ağustos’ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkisi.

Yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle, kentte 3'ü asker 10 kişi hayatını kaybederken, 2'si asker 6 kişi kayboldu.

DERELER TAŞTI, ARAÇLAR SELE KAPILDI

Dereli ilçesinde dereler taşarken cadde ve sokaklar nehre döndü, park halindeki araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi.

19 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü kentte alt ve üst yapı ile elektrik, su ve telefon hatları da zarar gördü.

SELİN BAŞLAMA ANI KAMERADA

Büyük bir yıkıma neden olan selin başlama anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşın kayıt anında, "Ne varsa aldı götürdü" dediği anlar da oldukça dikkat çekti.

Giresun Dereli'de yıkıma neden olan selin başlama anı

SELZEDELERİN EŞYALARI ASKERİ ARAÇLARLA TAŞINIYOR

Öte yandan, selin ardından bölgeye giden Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birlikleri arama kurtarma çalışmaları ve iş yerlerinin temizlenmesinin yanı sıra eşyasını taşımak için araç bulmakta zorlanan ağır hasarlı ev sahiplerinin nakliye ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla araç desteği de sağladı.

Giresun’da selzedelerin ev eşyaları askeri araçlarla taşınıyor