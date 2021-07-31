Giresun, Ordu ve Sivas’ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Etkili olan yangınların ardından tedbir amacıyla Giresun, Ordu ve Sivas illerindeki ormanlık alanlara giriş yasaklandı.

Ülkenin güney ve kuzey bölgelerinde etkili olan orman yangınlarından sonra Giresun, Ordu ve Sivas’ta Giresun Orman Bölge Müdürlüğü tarafından piknik ve mesire alanları dahil ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Konuya ilişkin Giresun Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Son günlerde ülke genelinde artan orman yangılarının önüne geçmek ve tedbir amacıyla Valilik kararıyla; Giresun, Ordu ve Sivas illerinde ormana girişler yasaklanmıştır.

,Valilik ve Kaymakamlıklarca belirlenmiş ve haritalandırılmış olup mutat vasıtalarla en geniş şekilde vatandaşlarımıza duyurulmuş olan mangal, semaver, ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parklarının dışında, ormanlara giriş çıkışların yasaklanmıştır.

“ANIZ YAKILMASINA KESİNLİKLE MÜSAADE EDİLMEYECEKTİR”

Avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi için ormanlara giriş çıkış yasağının uygulanması ve kontrolünün Giresun Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Jandarma Komutanlığı personeli ve Emniyet Müdürlüğü personellerince müştereken sağlanacaktır.

Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü yakılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.





“HAVAİ FİŞEK, DİLEK BALONU KULLANILMASINA İZİN VERİLMEYECEKTİR”

Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecektir.”