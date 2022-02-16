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Giresun'da 16 yaşındaki Sıla'yı boğazını keserek öldürdü

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla'yı boğazını keserek öldürdü

Hüseyin Can Gökçek, ailesi tarafından nişanlandırılan Sıla Şentürk’ü bıçakla boğazını keserek öldürdü. Polis ekipleri ise kaçan zanlıyı, il dışına çıkmak için gittiği havalimanında yakaladı.