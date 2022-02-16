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    Giresun'da 16 yaşındaki Sıla'yı boğazını keserek öldürdü

    Hüseyin Can Gökçek, ailesi tarafından nişanlandırılan Sıla Şentürk’ü bıçakla boğazını keserek öldürdü. Polis ekipleri ise kaçan zanlıyı, il dışına çıkmak için gittiği havalimanında yakaladı.
    • DHA
    • 16.02.2022 - 14:48
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 14:50
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    Giresun'da 16 yaşındaki Sıla'yı boğazını keserek öldürdü

    Giresun'un Erikliman köyünde babaannesine ait evde kalan Sıla Şentürk, bir süre önce ailesinin nişanlandırdığı Hüseyin Can Gökçek ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

    BIÇAKLA BOĞAZINI KESİP, KAÇTI

    Gökçek, yanında getirdiği bıçakla Şentürk’ün boğazını kesti. Küçük kız, kanlar içinde kalırken, Gökçek ise evden kaçtı.

    Aile fertlerinin olmadığı evde işitme ve konuşma engelli babaanne, durumu komşularına ifade edip, yardım istedi.

    16 YAŞINDAKİ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

    Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Sıla Şentürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

    Şentürk’ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    ZANLI HAVALİMANINDA YAKALANDI

    Hüseyin Can Gökçek ise il dışına çıkmak için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda polis ekiplerince yakalandı. Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edilen Gökçek'in sorgusu sürüyor.

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