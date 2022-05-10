Giresun'da 214 kişi hastaneye başvurdu, sulardan numune alındı

Artan bulantı, kusma ve ishal şikayetleri neticesinde hastaneye başvuran 214 kişinin taburcu edildiği, yapılan araştırmalar neticesinde içme suyu kaynaklarında herhangi bir sorun olmadığı belirtildi.

Giresun’un Görele ilçesinde 8 Mayıs’tan bu yana bulantı, kusma ve ishal şikayetleri ile hastaneye başvuranların sayısı arttı.

Opr. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'ne başvuran vatandaşların çoğu, ayakta müdahale edildikten sonra taburcu edildi.

Taburcu edilen vatandaşların sayısının 214 olduğu açıklandı.

Şebeke suyu tüketmeyin anonsları yapıldı

DHA’nın haberine göre; ilçe merkezindeki mahalleler başta olmak üzere belediye ekiplerince, şebeke sularında süper klorlama çalışması başlatıldı.

İlçede 'şebeke suyu tüketilmemesi' yönünde uyarı anonsları yapıldı.

Su numuneleri laboratuvara gönderildi

Su numuneleri laboratuvar ortamında incelemeye alındı. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, vakaların kaynağının tespiti için inceleme çalışması başlattı.

Süper klorlama çalışmaları yapıldı

Düne oranla bulantı, kusma ve ishal şikayetleri azalan ilçede su numunelerinin temiz çıktığı belirtilerek, belediye ait hoparlörlerden, "Süper klorlama çalışmaları tamamlandığından, vatandaşlarımızın şebeke suyunu içme ve kullanmalarında sakınca yoktur." anonsları yapıldı.

“Mevsimsel geçiş kaynaklı olabilir”

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“İshal şikayeti ağırlıklı vakaların artışı üzerine, ortak kullanımın su olduğu için bizler tedbir amaçlı olarak, süper klorlama yaptık. Aynı zamanda da uyarı anonsları yaptık. Hastalarımız ayakta tedavi olup taburcu oldu. Az önce sevindirici haber geldi; süper klorlamadan önce belediyemiz şebeke suyundan alınan numunelerin sonuçları temiz çıktı. Suların içilmesi için bir sıkıntı yok. Bu mevsimsel geçiş kaynaklı olabilir, vakarın çoğu ilçe merkezi de değil köydeki insanların da başvurduğunu öğrendik. Halkımızın içi ferah olsun.”





“Vaka kaynağı tespiti için incelemeler sürüyor”

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Tuğrul Kotur da şu sözleri kullandı:

“Ayın 8'inde kusma, ishal gibi 40’ı aşkın vaka bilgisi bize geldi. Hızlıca numuneler alındı, depolarda hijyen ve süper klorlama çalışması başlatıldı. Vaka kaynağı tespiti için incelemeler sürüyor. Sözlü olarak ilk numunelerin temiz çıktığı bilgisini edindik. Hastanemize 200'ü aşkın başvuru oldu; bunların genel durumları iyi ve hepsi ayaktan tedaviyle taburcu edildi. Düne oranla hastaneye başvuru oranımız da azaldı. Bunun daha da düşeceğinizi düşünüyoruz. Herkese geçmiş olsun.”

İlçede oturan Hüseyin Çınar da, "Çok şükür ciddi bir olumsuz durum olmadığını, bir sıkıntı olmadığını duyduk. Tedbirler alınmış. Bunlar mevsimler geçişler için erken uyarıdır. Uyarıların erken olması iyi oldu. Kıştan yaza geçiş var; dikkat etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kaymakamlık açıklaması

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Görele Kaymakamlığı, ilçedeki tüm içme suyu kaynaklarının temizlendiğinin duyurarak şu ifadeleri kaydetti:

"İçme suyu kaynaklı olduğu değerlendirilen vakaların genel durumlarının iyi olduğu ve hâlihazırda da hastanemize başvuruların devam ettiği görülmektedir. Bu çerçevede Belediye Başkanlığı ile görüşülerek tüm içme suyu kaynakları temizlenerek rehabilite edilmektedir. Ayrıca anons edilerek içme suyu amaçlı olarak şebeke suyunun kullanılmaması halkımıza bildirilmiştir. Alınan su numuneleri ile ilgili detaylı analizler yapılması amacıyla Giresun Halk Sağlığı ve Trabzon Halk Sağlığı Laboratuvarları ile iletişim devam etmektedir. Tüm içme suyu kaynak, kaptaj ve depoların temizlenmesi ve suyun yeniden klorlanarak verilmesi sonrasında normale dönülecektir.”