Giresun'da 6 çocuğa yanlış sünnet iddiası

Toplu sünnette töreninde çocuklarının yanlış sünnet edildiğini iddia eden aile belediyeye başvurdu. İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Soğukpınar Belde Belediyesi tarafından ilçedeki çocuklar için sünnet töreni düzenlendi.

31 çocuk sünnet edildi

Törende 31 çocuk sünnet edilirken, 6 çocuğun ailesi evlatlarının yanlış sünnet edildiği iddiasında bulunarak belediyeye başvurdu. Çocuklar, belediye tarafından Giresun’daki özel ve kamu hastanelerine yönlendirildi.

"Hiç bir aile mağduriyet yaşamayacak"

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Soğukpınar Belde Belediye Başkanı Mustafa Eyice, "Sosyal belediyecilik anlamında toplumsal hizmet amacıyla belediyemize gelen talepler üzerine toplu sünnet yapmak istedik. Yaptığımız protokoller sonucu toplu sünneti gerçekleştirdik. Sünneti gerçekleştirilen 31 çocuktan 6 tanesinin ailesi belediyemize müracaat etti. Sünneti gerçekleştiren doktor il dışında olduğu için başka hastanelere yönlendirdik. Belediye olarak bütün ailelerimizin masraflarını karşılayarak gereken tedavileri için destek oluyoruz. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz." dedi.

"Çocuklar yanlış sünnet edilmiş"

Mağdur edildiklerini iddia eden Emine K. yaptığı açıklamada, "Belediyemizin duyurusu üzerine toplu sünnet için ben de müracaat ettim. Çocuğumu sünnet ettirdikten birkaç gün sonra sünnetinde farklılıklar görünce doktoru aradım. Beni özel bir hastaneye yönlendirdiler. Benim gibi birçok aile var. Bazı ailelerin çocukları yanlış sünnet edilmiş." diye konuştu.





"Hızlı yapıldığı için komplikasyonlar yaşanabiliyor"

Toplu sünneti gerçekleştiren İran uyruklu Türk vatandaşı Pratisyen Doktor A.B. yaptığı açıklamada ise, "Yapılan sünnetlerde alt derinin, sünnet derisinin uzun kalması gibi bazı komplikasyonlar olabiliyor. Toplu sünnetler biraz hızlı ve çabuk olduğu için böyle komplikasyonlar yaşanıyor ama bunlar geri dönüşü mümkün olmayan hatalar değildir. Bunları ailelerle görüştük ve ilettim. İl dışında olduğum için de başka doktor arkadaşlara yönlendirdiklerimiz oldu. Tekrar sünnet yapılabiliyor. Aileler ile iletişim halindeyiz ve hiçbir sorun olmaması konusunda hassasiyetimizi gösteriyoruz." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı

İHA'nın haberine göre, toplu sünnet töreni ile ilgili ailelerin şikayeti üzerine Giresun il Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.



