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    Giresun'da ağaçtan düşen adam, hayatını kaybetti

    Armut toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybedip yere düşen 61 yaşındaki Arif Küpücü, kaldırıldığı hastanede vefat etti.
    • İHA
    • 13.08.2021 - 09:21
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    Giresun'da ağaçtan düşen adam, hayatını kaybetti

    61 yaşındaki Arif Küpücü, akraba ziyareti için Çamoluk ilçesinden Alucra ilçesinin Arda Köyü’ne gitti.

    Burada armut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Küpücü, ağır yaralandı.

    Küpücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Alucra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    DURUMU AĞIRLAŞTI

    Arif Küpücü, durumunun ağır olması nedeniyle Giresun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

    KURTARILAMADI

    Yolda durumu fenalaşan Küpücü, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi götürüldü ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Giresun da ağaçtan düşen adam, hayatını kaybetti #1

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