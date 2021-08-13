Giresun'da ağaçtan düşen adam, hayatını kaybetti

Armut toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybedip yere düşen 61 yaşındaki Arif Küpücü, kaldırıldığı hastanede vefat etti.

61 yaşındaki Arif Küpücü, akraba ziyareti için Çamoluk ilçesinden Alucra ilçesinin Arda Köyü’ne gitti.

Burada armut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Küpücü, ağır yaralandı.

Küpücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Alucra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

DURUMU AĞIRLAŞTI

Arif Küpücü, durumunun ağır olması nedeniyle Giresun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

KURTARILAMADI

Yolda durumu fenalaşan Küpücü, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi götürüldü ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



