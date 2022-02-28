Giresun'da alkollü hastadan hemşireye şiddet

Alkollü olduğu öne sürülen Sema Bekdemir, serum tedavisi için kendisiyle ilgilenen hemşire Kamer Dizdar'ın saçını çekip, tekme attı. Saldırgan olay sonrası gözaltına alınıp serbest kaldı.

Giresun'da yaşayan ve alkol sonrası fenalaştığı öne sürülen Sema Bekdemir, 4 arkadaşı tarafından Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Serum tedavisi gören Sema Bekdemir, pamukla kolunu bastırmasını söyleyen hemşire Kamer Yurt Dizdar'a, kolunun uyuştuğunu belirterek işlemi kendisinin yapmasını istedi.

MÜDAHALE SONRASI HEMŞİREYE SALDIRDI

Bekdemir'in talebi doğrultusunda hemşire Dizdar, Bekdemir'in kolundaki pamuğu sargı bandıyla bantladı. Bu sırada ayağa kalkan Bekdemir, sırtı dönük halde yürüyen Dizdar'a saldırdı. Dizdar'ın saçını çeken, tekme atıp darbeden Bekdemir, hastanenin güvenlik görevlilerince sakinleştirildi.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST KALDI

'Beyaz Kod' ihbarıyla olay yerine gelen polis, Sema Bekdemir'i gözaltına aldı. Emniyete götürülen Bekdemir, ifadesinin ardından serbest bırakıldı, taraflar ise birbirinden şikayetçi oldu.

HEMŞİREYE PSİKOLOJİK TEDAVİ

Dizdar'ın olay sonrasında psikolojisinin bozulduğu ve tedaviye alındığı öğrenildi. Olayı şokunu üzerinden atlatamayan Dizdar'a, hastanenin psikoloji bölümü tarafından rapor verildiği bildirildi.

SAĞLIK CAMİASINDAN TEPKİ

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Giresun İl Temsilciliği, olayın ardından hastane önünde basın açıklaması yapıp sağlıkta şiddete tepki gösterdi.

"TUTUKLAMALAR ZORUNLU HALE GETİRİLMELİ"

Eş Başkan Şirin Karadurmuş, sağlıkta şiddetin, sağlıkçıların en büyük sorunu olduğunu söyledi. Dizdar'a yapılan saldırının tıbbi yardım almak isteyenlerin tedavi hakkına saldırı olduğunu belirten Karadurmuş, "Hemşire arkadaşımızı kimin darbettiği, o, bu, şu olmuş çok da önemli değil. Önemli olan görevi başında bir sağlık emekçisinin şiddete uğramasıdır. Failler yakalanır, asıl önemli olan sorunu kökünden çözmektir. Oysa çözüm gayet basittir. Sağlık emekçilerine şiddet uygulayanlara yönelik cezaların artırılması ve herkese ayrımsız uygulanmasıdır. Mevcut haliyle verilen cezalar tutuklama sınırının altında kaldığından, şiddet olaylarında saldırganlar eğer yeterli kamuoyu baskısı yaratılamamış ise tutuksuz yargılanmaktadır. Talebimiz, gayet basit ve de nettir. Sağlık emekçilerine yönelik şiddet olaylarında cezaların artırılarak tutuklamaların zorunlu hale getirilmesidir." diye konuştu.