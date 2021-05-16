Giresun’da annesini öldürüp, kardeşini yaraladı

Cinnet getiren cani, annesini öldürüp kardeşini de yaraladı. Polise direnen saldırgan, 2 polisi de yaraladıktan sonra etkisiz hale getirildi.

Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde şizofreni hastası olduğu ileri sürülen Turgut Alkan (36), henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı annesi Şükriye Alkan’ı baltayla boğazını keserek öldürdü.

Saldırgan ardından kardeşi Hasan Alkan’ı da baltayla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

SALDIRGAN ÖLDÜ

Olay yerine gelen polislere de saldıran Turgut Alkan, 2 polis memurunu yaraladı.

Polislerin ikna çabalarına rağmen sakinleşmeyen Turgut Alkan, yaralı polis memurlarından birinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Yaralılar Bulancak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.