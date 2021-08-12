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    Giresun'da araçtan ateş açıldı, 1 polis yaralandı

    Giresun’da uygulama yapan polislere, ‘dur’ ihtarına uymayan bir araçtan ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bir polis yaralanırken, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
    • İHA
    • 12.08.2021 - 21:46
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 21:49
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    Giresun'da araçtan ateş açıldı, 1 polis yaralandı

    Giresun'da merkez Yeniyol mevkiinde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi.

    Polisin "dur" ihtarına uymayan ve sürücüsünün M.T. olduğu öğrenilen araçtan polise ateş açılarak hızla uzaklaştı.

    DUR İHTARINA UYMADI, POLİSE ATEŞ AÇTI

    Narkotik polisi açılan ateş sonucu kolundan yaralanırken, şüpheli ise araçla kaçtı.

    Kimliği tespit edilen şüphelinin birçok suçtan kaydı bulunan M.T. olduğu öğrenildi.

    Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken, hayati tehlikesi bulunmayan polis memuru ise hastanede tedavi altına alındı.

    Giresun'da araçtan ateş açıldı, 1 polis yaralandı VİDEO

    Giresun da araçtan ateş açıldı, 1 polis yaralandı #1

    Giresun da araçtan ateş açıldı, 1 polis yaralandı #2

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