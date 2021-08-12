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Giresun'da araçtan ateş açıldı, 1 polis yaralandı

Giresun'da araçtan ateş açıldı, 1 polis yaralandı

Giresun’da uygulama yapan polislere, ‘dur’ ihtarına uymayan bir araçtan ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bir polis yaralanırken, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.