Giresun'da asansör düştü: 1'i ağır 3 işçi yaralı

Otelde tadilat sırasında asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine asansör düştü. Olayda 1'i ağır 3 işçi yaralanırken, kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Giresun’da Atatürk Bulvarı sahil yolu üzerinde bulunan bir otelde, tadilat sırasında korkunç bir olay yaşandı.

Tadilat sırasında asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine üst katlarda bulunan asansör, bilinmeyen bir nedenle düştü.

1'i ağır 3 işçi yaralandı

Yaşanan kazada 1’i ağır, 3 işçi yaralandı.

Olayı gören diğer işçilerin ihbarı sonucu bölgeye 112, UMKE, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kurtarma çalışmaları devam ediyor

İHA'nın haberine göre, enkaz altında kalan bir işçiyi çıkartmak için çalışmalar sürüyor.



