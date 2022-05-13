Petrol
109.09
1.53%
Euro
16.01
-0.75%
Dolar
15.40
0.61%
Altın
902.61
-0.99%
Borsa
2391
-2.57%
Bitcoin
481.991
7.81%
BTXN Coin
15.24
18.23%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Giresun'da asansör düştü: 1'i ağır 3 işçi yaralı

    Otelde tadilat sırasında asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine asansör düştü. Olayda 1'i ağır 3 işçi yaralanırken, kurtarma çalışmaları devam ediyor.
    • 13.05.2022 - 14:13
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 14:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Giresun'da asansör düştü: 1'i ağır 3 işçi yaralı

    Giresun’da Atatürk Bulvarı sahil yolu üzerinde bulunan bir otelde, tadilat sırasında korkunç bir olay yaşandı.

    Tadilat sırasında asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine üst katlarda bulunan asansör, bilinmeyen bir nedenle düştü.

    1'i ağır 3 işçi yaralandı

    Yaşanan kazada 1’i ağır, 3 işçi yaralandı.

    Olayı gören diğer işçilerin ihbarı sonucu bölgeye 112, UMKE, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    Kurtarma çalışmaları devam ediyor

    İHA'nın haberine göre, enkaz altında kalan bir işçiyi çıkartmak için çalışmalar sürüyor.

    Giresun da asansör düştü: 1 i ağır 3 işçi yaralı #1


    İlginizi Çekebilir

    Turkey to produce drone in Kazakhstan
    Tech

    Turkey to produce drone in Kazakhstan

    Doğurduğu bebeği balkondan aşağı attı
    3. Sayfa

    Doğurduğu bebeği balkondan aşağı attı

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!
    Bitbot

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!

    Görüş Bildir