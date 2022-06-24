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    Giresun'da baba ve oğlunun borç- alacak kavgasında kan aktı

    Giresun Tirebolu'da bir kişi, borç-alacak nedeniyle tartıştığı babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olaydan sonra kaçan baba, yakalanarak gözaltına alındı.
    • 24.06.2022 - 00:33
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    Giresun'da baba ve oğlunun borç- alacak kavgasında kan aktı

    Akşam saatlerinde Giresun'un Tirebolu ilçesinde Körliman Mahallesi'nde meydana gelen olayda Yahya Karaarslan, iddiaya göre, borç- alacak nedeniyle oğlu Samet Karaarslan ile tartışmaya başladı.

    Oğlunu bıçaklayıp kaçtı

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba Karaarslan, elindeki bıçakla oğlunu, karın bölgesinden bıçakladı. Samet Karaarslan kanlar içinde yığılırken, şüpheli baba ise otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Hayatını kaybetti

    DHA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Samet Karaarslan, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Samet Karaarslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi baba Karaarslan ise polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aletiyle yakalanarak, gözaltına alındı.

    Giresun da baba ve oğlunun borç- alacak kavgasında kan aktı #1

    Giresun da baba ve oğlunun borç- alacak kavgasında kan aktı #2


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