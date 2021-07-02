Giresun’da bakımsız kalan yol, bölgenin gençleri tarafından betonlandı

Sahilden Sis Dağı’na giden Ören-Sis Dağı yolu bakımsız kalınca bölgenin gençleri, “Her şeyi devletten beklememek lazım.” diyerek betonlama çalışmaları başlattı.

Giresun’un Eynesil ilçesinde bulunan Ören-Sis Dağı yolunun bakımsız kalması, bölgenin gençlerini harekete geçirdi.

Sahilden Sis Dağı’na ulaşım sağlayan en kısa yollardan biri olan Ören-Sis Dağı yolunda, gençlerin dayanışması ile betonlama çalışmaları başlatıldı.

Yaklaşık 30 kilometrelik yol ile sahilden kısa sürede Sis Dağı’na ulaşım sağlanabileceğini belirten Sefa Şen şu sözleri kaydetti:

“Sis Dağı’na ulaşım sağlanan hangi ilçeden gidilirse gidilsin en kısa yollardan birisi Ören-Sis Dağı yoludur.

Ancak insanlar kısa yolu değil bakımlı yolu tercih ediyor. Bu anlamda 1978 yılında yapılan bu yolumuz ne yazık ki bakımsız olması nedeniyle kullanılmamaktadır. Bizde yolumuzun iyileştirilmesi için bir çalışma başlattık. Gençler olarak da bunun öncülüğünü biz yapalım dedik.





“HER ŞEYİ DEVLETTEN BEKLEMEMEK LAZIM”

Biz bir adım attık ve uzaktan, yakından çalışmamıza destek verildi ve bundan sonra da verilecek olan desteklerle, bu yolu gidebildiğimiz yere kadar betonlamak istiyoruz.

Her şeyi devletten beklememek lazım.

“DESTEK BÜYÜKLERİMİZDEN, İŞÇİLİK GENÇLERDEN”

Şu ana kadar bir kilometrelik yol betonlandı. Verilen desteklerle yaklaşık 3 kilometre daha betonlama yapabiliriz.

Destek verildiği sürece kampanyamızı sürdürerek tamamını betonlamayı hedefliyoruz. Burada betonlamada çalışan gençler de hiçbir bedel talep etmemektedir. Destek büyüklerimizden, işçilik gençlerden diyebiliriz.

“BÖLGE TURİZMİNİN CANLANACAĞINA İNANIYORUZ”

Sis Dağı yaylasına çevre ilçe yollarından 50 kilometre mesafeyle ulaşırken, bu yolun Sis Dağı’na mesafesi sadece 30 kilometredir.

Biz bu yolun yapılmasıyla ilçemize, beldemize ekonomik katkı sağlayacağına ve bölge turizminin canlanacağına inanıyoruz.”

Çalışmaların ardından gençler, davul ve zurna eşliğinde horon oynayarak günün yorgunluğunu attı.