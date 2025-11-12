Giresun'da balıkçı teknesi alabora oldu: 1 balıkçı öldü, 2 balıkçı kurtarıldı

- Giresun'un Eynesil ilçesinde bir balıkçı teknesi alabora oldu, 1 kişi öldü, 2 kişi kurtarıldı.
- Teknenin motoru arızalandığında yardım çağrısı yapıldı ve Kıyı Emniyeti ekipleri olay yerine geldi.
- Tekneyi çekme çalışmaları sırasında alabora olan teknede Hasan Dede hayatını kaybetti.
Giresun'un Eynesil ilçesinde sabah erken saatlerde tekneyle balık avına çıkan Hasan Dede, Haydar Y. ve Çağlar C., dönüş yolunda teknenin motorunun arızalanması üzerine yardım çağrısında bulundu.
İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi.
ALABORA OLAN TEKNEDEKİ BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerin tekneyi kıyıya çekme çalışmaları sırasında tekne alabora oldu.
Denize düşen üç kişiden Çağlar C. ve Haydar Y. kurtarılırken, Hasan Dede boğularak yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.