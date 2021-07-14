Yağlıdere'de etkili olan sağanak yağışla baraj kapakları da açılınca Yağlıdere Deresi'nin debisi yükseldi. Bu sırada halı sahada düzenlenen bir düğünde bulunan 200 kişi mahsur kaldı.

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde, ilçe merkezinde halı sahada düğünü yapıldığı esnada sağanak yağışla beraber Yağlıdere üzerinde bulunan barajların kapakları da açıldı.

200 KİŞİ MAHSUR KALDI

Baraj kapaklarının açılmasıyla derenin suları yükselince halı sahada düğünde bulunan 200 kişi mahsur kaldı.

Yağlıdere Kaymakamı Yusuf Akın yaptığı açıklamada, Yağlıdere deresinin taşması sonucu Bük Mahallesi'nde bulunan halı saha ile kentin bağlantısını sağlayan köprünün sular altında kalarak kapandığını söyledi.

Giresun'da baraj kapakları açıldı, düğünde mahsur kaldılar VİDEO

Akın, Halı sahada düğün merasiminin yapıldığını ve burada yaklaşık 200 kişinin bulunduğu bilgisini aldıklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Köprünün kapanmasıyla içeride yaklaşık 25 araç ve 200 vatandaşımızın olduğu bilgisini aldık. Şu anda herhangi bir sorun yok. Düğün merasimi de devam ediyor. Şu anda çok şükür yağmur da dindi. Dere sularının çekilmesiyle geçişi tekrar sağlayıp vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde ilçe merkezine tahliye etmeyi planlıyoruz. Şu anda bütün ekiplerimiz buradalar."





KURTARMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Düğün alanında mahsur kalanlar Yağlıdere Kaymakamlığı, Yağlıdere Belediyesi, AFAD, İl Özel İdare ve AKUT ekiplerinin çalışmaları sonucu tahliye edildi.

Dereden geçişin mümkün olmaması üzerine vatandaşlar bölgede bulunan bir fındık bahçesi güzergahı izlenerek güvenlik önlemleri altında Ahallı Mahallesi Kahyalı mevkisine getirildi.

Buradan kendilerini bekleyen dolmuşlara bindirilen vatandaşlar kent merkezine getirildiler.

Damadın ağabeyi Olcay Menekşe, yaptığı açıklamada, yoğun yağış sonrası derenin taştığını ve mahsur kaldıklarını belirterek, "200 kişi ile burada mahsur kaldık. Devletimiz gerekli olanakları sağladı bize. Sıkıntımız yok. Bu gece bizim için bir anı olarak kaldı." dedi.