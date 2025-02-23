Giresun'da başına tahta düşen belediye işçisi yaşam savaşını kaybetti

DHA
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine bağlı Bülbül Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde Tekışık Kültür Merkezi binasının yıkımı sırasında başına tahta parçası düşen belediye işçisi Sedat Semih Zere, yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Zere, ambulansla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sedat Semih Zere, buradaki müdahalesinin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Yoğun bakımda tedavisi süren Sedat Semih Zere, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
5 yıldır Şebinkarahisar Belediyesi’nde görev yapan Zere, Bulancak Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Samu Güney köyünde toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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