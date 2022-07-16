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    Giresun'da bir kişi kardeşini kurtarmak isterken boğuldu

    Giresun'un Eynesil ilçesinde bir kişi kardeşini kurtarmak isterken kendisi boğuldu.
    • 16.07.2022 - 21:42
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    Giresun'da bir kişi kardeşini kurtarmak isterken boğuldu

    Akşam saatlerinde Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Köseli Mahallesi, Dizgine Deresi mevkiinde meydana gelen olayda, Mustafa ve Güngör Hıdır kardeşler serinlemek için denize girdi.

    Çocuğu kurtarmak için denize girdi

    Denizde küçük bir kız çocuğunun boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Güngör Hıdır (45), çocuğu kurtarmak isterken kendisi boğulma tehlikesi geçirince, abisi Mustafa Hıdır da (53) onu kurtarmak için denize girdi.

    Uzun çabalar sonucu kardeşi Güngör’ü boğulmaktan kurtaran Mustafa Hıdır, kendisi boğulma tehlikesi geçirdi. Denizden sahile çıkarılan Mustafa Hıdır’a ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı.

    Kardeşini kurtarmak isterken kendisi boğuldu

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eynesil Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Hıdır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti.

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma sürerken, Hıdır kardeşlerin Yurt dışında ikamet ettikleri ve bayram tatili için Türkiye’ye geldikleri bildirildi.

    Giresun da bir kişi kardeşini kurtarmak isterken boğuldu #1


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