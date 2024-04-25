İHA
Giresun merkez Haci Miktad Camii önünde Z.D. ve O.Y arasında arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polislerin gözü önünde vurdu
Bu sırada Z.D. araca bindirmeye çalıştığı O.Y.'yi polislerin gözü önünde ayağında vurarak yaraladı.
Polislerin müdahalesiyle elinden silah alınan Z.D. gözaltına alınırken yaralı O.Y. ise olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaşananlar kamerada
Yaşanan anlar ise vatandaşların cep telefonu tarafından anbean görüntülendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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