Giresun’da, dere kenarında hamile kadın cesedi bulundu

Görele’de derenin kenarında, hamile bir kadının cansız bedeni bulundu. Kadının silahla vurulduğu belirlendi.

Giresun’un Görele ilçesine bağlı Gültepe köy yolu üzerinde bulunan dere kenarında, bir kişi hareketsiz bir şekilde yatarken görüldü.

Durum, jandarma ekiplerine bildirildi.

Kimliği belirlenemedi

DHA’nın haberine göre; kimliği belirlenemeyen kadının, silahla vurulduğu ve hamile olduğu öğrenildi.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kadının cansız bedeni Görele Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.