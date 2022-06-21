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- Giresun’da, dere kenarında hamile kadın cesedi bulundu
Giresun’da, dere kenarında hamile kadın cesedi bulundu
Görele’de derenin kenarında, hamile bir kadının cansız bedeni bulundu. Kadının silahla vurulduğu belirlendi.
- 21.06.2022 - 08:43
Giresun’un Görele ilçesine bağlı Gültepe köy yolu üzerinde bulunan dere kenarında, bir kişi hareketsiz bir şekilde yatarken görüldü.
Durum, jandarma ekiplerine bildirildi.
Kimliği belirlenemedi
DHA’nın haberine göre; kimliği belirlenemeyen kadının, silahla vurulduğu ve hamile olduğu öğrenildi.
Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kadının cansız bedeni Görele Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.